Экс-президент «Локомотива» предложил три кандидатуры на пост главы РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал три потенциальные кандидатуры на пост нового президента Российской Премьер-Лиги. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что действующий глава РПЛ Ашот Хачатурянц покинет должность по окончании сезона.
«На этой должности должен быть тот человек, который знает структуру российского футбола, давно в нём работает. Это может быть Сергей Чебан, который был заместителем у Прядкина. Он прекрасный руководитель, знает российский футбол. У нас есть много директоров, президентов клубов, которые прекрасно справились бы с обязанностями президента РПЛ. Дмитрий Иванов, который работал в «Динамо» — тоже великолепно знает футбол, сильный руководитель. Тот же Илья Геркус может возглавить РПЛ, почему нет. Кандидатур очень много, но мы зачем-то всегда ищем кого-то со стороны, думаем, что в чужом огороде всегда вкуснее и лучше.
Ашот Хачатурянц уходит, наверное, потому что понял, что это не его работа. Он же бизнесмен, а в лиге очень много рутины, скучной, каждодневной работы. В своё время я очень много общался с Прядкиным и знаю это. Если ты дело не любишь, очень трудно им заниматься. Я уважаю его решение уйти», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 10 мая 2022
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