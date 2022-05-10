Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Локомотива» предложил три кандидатуры на пост главы РПЛ

Экс-президент «Локомотива» предложил три кандидатуры на пост главы РПЛ
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал три потенциальные кандидатуры на пост нового президента Российской Премьер-Лиги. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что действующий глава РПЛ Ашот Хачатурянц покинет должность по окончании сезона.

«На этой должности должен быть тот человек, который знает структуру российского футбола, давно в нём работает. Это может быть Сергей Чебан, который был заместителем у Прядкина. Он прекрасный руководитель, знает российский футбол. У нас есть много директоров, президентов клубов, которые прекрасно справились бы с обязанностями президента РПЛ. Дмитрий Иванов, который работал в «Динамо» — тоже великолепно знает футбол, сильный руководитель. Тот же Илья Геркус может возглавить РПЛ, почему нет. Кандидатур очень много, но мы зачем-то всегда ищем кого-то со стороны, думаем, что в чужом огороде всегда вкуснее и лучше.

Ашот Хачатурянц уходит, наверное, потому что понял, что это не его работа. Он же бизнесмен, а в лиге очень много рутины, скучной, каждодневной работы. В своё время я очень много общался с Прядкиным и знаю это. Если ты дело не любишь, очень трудно им заниматься. Я уважаю его решение уйти», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

У РПЛ будет новый президент. Почему уходит Хачатурянц У РПЛ будет новый президент. Почему уходит Хачатурянц
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022