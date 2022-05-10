Вратарь «Алании»: первая ассоциация с футболом России — большие деньги, но нет результата

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко объяснил, почему его команда является одной из самых ярких в ФНЛ и Кубке России.

«Что людям первое приходит на ум, когда они слышат про российский футбол? Мне — большие деньги, но нет результата. А в ФНЛ априори нет больших зарплат. И у нас нет таких ребят в команде. И все пацаны свои. Со многими я в детстве играл, мы мячи подавали на матчах «Алании». И вся команда такая. Только четыре игрока не из Владикавказа, но давно стали своими. За счет этого у нас получается. И за счет того, что мы пашем на поле.

«Алания» — это моя мечта детства. Я провел все детство на стадионе «Спартак». Эта аура… Чтобы понять, надо было оказаться на 33-тысячном стадионе. «Алания» для меня — это семья. Все мои братья здесь работают, играют со мной в команде», — приводит слова Солдатенко «Спорт-экспресс».