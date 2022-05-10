Вратарь «Алании»: первая ассоциация с футболом России — большие деньги, но нет результата

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко объяснил, почему его команда является одной из самых ярких в ФНЛ и Кубке России.
«Что людям первое приходит на ум, когда они слышат про российский футбол? Мне — большие деньги, но нет результата. А в ФНЛ априори нет больших зарплат. И у нас нет таких ребят в команде. И все пацаны свои. Со многими я в детстве играл, мы мячи подавали на матчах «Алании». И вся команда такая. Только четыре игрока не из Владикавказа, но давно стали своими. За счет этого у нас получается. И за счет того, что мы пашем на поле.
«Алания» — это моя мечта детства. Я провел все детство на стадионе «Спартак». Эта аура… Чтобы понять, надо было оказаться на 33-тысячном стадионе. «Алания» для меня — это семья. Все мои братья здесь работают, играют со мной в команде», — приводит слова Солдатенко «Спорт-экспресс».
- 10 мая 2022
-
16:32
-
16:27
-
16:20
-
16:17
-
16:14
-
16:13
-
16:05
-
15:56
-
15:48
-
15:45
-
15:38
-
15:28
-
15:17
-
15:16
-
15:13
-
15:09
-
15:03
-
14:54
-
14:49
-
14:44
-
14:41
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:21
-
14:20
-
14:17
-
14:14
-
14:09
-
14:02
-
13:53
-
13:43
-
13:42