Исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубков

Исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубковых турниров, который будет действовать с сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба организации.



В новом формате будет использоваться швейцарская система. Количество клубов, которые будут принимать участие в Лиге чемпионов УЕФА, увеличится с 32 до 36. Количество команд, представляющих ту или иную страну в еврокубке, будет частично зависеть от успехов прошлого сезона, а не только определяться на основании клубных коэффициентов. Две лучшие страны получат два дополнительных места в турнире.

36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники определятся на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восемь лучших клубов автоматически пройдут в 1/8 финала турнира, ещё 16 команд поборются за право выступить в следующей стадии в дополнительном раунде. Аналогичные изменения будут введены в Лиге Европы и Лиге конференций.