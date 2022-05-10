Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубков

Исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубков
Комментарии

Исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубковых турниров, который будет действовать с сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба организации.

В новом формате будет использоваться швейцарская система. Количество клубов, которые будут принимать участие в Лиге чемпионов УЕФА, увеличится с 32 до 36. Количество команд, представляющих ту или иную страну в еврокубке, будет частично зависеть от успехов прошлого сезона, а не только определяться на основании клубных коэффициентов. Две лучшие страны получат два дополнительных места в турнире.

36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники определятся на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восемь лучших клубов автоматически пройдут в 1/8 финала турнира, ещё 16 команд поборются за право выступить в следующей стадии в дополнительном раунде. Аналогичные изменения будут введены в Лиге Европы и Лиге конференций.

УЕФА, спасибо! Бан России только на год — точно не катастрофа УЕФА, спасибо! Бан России только на год — точно не катастрофа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022