«Динамо» — «Алания»: Захарян удвоил преимущество хозяев

Сегодня, 10 мая, на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве в рамках полуфинала Кубка России «Динамо» принимает «Аланию».

На 48-й минуте отличился полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, голевой пас отдал Фёдор Смолов. Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий хозяев Фёдор Смолов, ему ассистировал Денис Макаров.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Напомним, победитель полуфинальной пары «Динамо» — «Алания» встретится в финале Кубка России с победителем пары «Спартак» — «Енисей». Две лучшие команды по итогам полуфинала сойдутся в финальном матче, который состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».



Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — «Зенитом».