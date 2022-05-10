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Спартак Гогниев объяснил поражение «Алании» в матче с «Динамо» в полуфинале Кубка России

Спартак Гогниев объяснил поражение «Алании» в матче с «Динамо» в полуфинале Кубка России
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Динамо» (0:3).

«Что касается игры, у «Динамо» было больше моментов. Сыграл роль переход с искусственного поля, тут другой отскок мяча. Второй тайм провели лучше, но курьёзный гол и курьёзное удаление сыграли свою роль.

Было желание переломить игру. Знаем, что к нам готовятся. Во втором тайме уже можно что-то поменять в игре. Мы поменяли схему, перехватили инициативу. Второй гол повлиял психологически. Мы растём. Бывают ошибки, но нам нужно переходить на другие скорости. Ребята работают. Было мало стандартов с нашей стороны. Хотелось сыграть и выиграть, но не получилось», — передаёт слова Гогниева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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