Александр Мостовой: чем «Алания» могла удивить «Динамо» в Кубке России? Ничем!

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России «Динамо» — «Алания» (3:0).

«Я со многими разговаривал, и они мне говорили, что «Алания» даст бой. Я им отвечал: «Ребята, остановитесь! Если «Динамо» соберётся, а не как в последних играх чемпионата, то пройдет в финал». В первые двадцать минут матча счёт должен был быть 3:0. Чем «Алания» могла удивить? Ничем! При счете 2:0 они попытались побежать вперёд, вроде как создали пару моментов. «Динамо» могло наказать и раньше! Я предполагал, что счёт будет 2:0, 3:1.



Как только прошла жеребьёвка полуфиналов, я сразу сказал, что финал будет «Динамо» — «Спартак». Кого ещё ждать в финале? «Енисей»? Если «Спартак» ещё «Енисею» проиграет, тогда можно вообще заканчивать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.