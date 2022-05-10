Сандро Шварц прокомментировал победу «Динамо» в матче 1/2 финала Кубка России с «Аланией»
Поделиться
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Аланией» (3:0).
«Мы хорошо вошли в игру, создавали много опасных моментов. Нужно отдать должное «Алании»: они играли смело и агрессивно, давили, искали зоны. Рад и горд командой, что мы пробились в финал.
Стоит сказать, что мы критично подошли ко всем поражениям. В матче в ЦСКА команда хорошо смотрелась, с «Уралом» качественно смотрелись 30 минут, с «Крыльями» в определённый момент вернулись в игру. После этих поражений я поговорил с каждым из наших игроков. Провели 26 бесед. Было важно получить от игроков обратную связь — как они оценивают эту ситуацию», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Комментарии
- 10 мая 2022
-
21:07
-
20:58
-
20:54
-
20:54
-
20:28
-
20:27
-
20:13
-
20:10
-
20:02
-
19:58
-
19:55
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:49
-
19:43
-
19:40
-
19:40
-
19:37
-
19:31
-
19:30
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:18
-
19:16
-
19:13
-
19:08
-
19:08
-
19:04
-
19:03
-
19:03
-
18:58
-
18:55
-
18:53
Партнерский контент