Сандро Шварц прокомментировал победу «Динамо» в матче 1/2 финала Кубка России с «Аланией»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Аланией» (3:0).

«Мы хорошо вошли в игру, создавали много опасных моментов. Нужно отдать должное «Алании»: они играли смело и агрессивно, давили, искали зоны. Рад и горд командой, что мы пробились в финал.



Стоит сказать, что мы критично подошли ко всем поражениям. В матче в ЦСКА команда хорошо смотрелась, с «Уралом» качественно смотрелись 30 минут, с «Крыльями» в определённый момент вернулись в игру. После этих поражений я поговорил с каждым из наших игроков. Провели 26 бесед. Было важно получить от игроков обратную связь — как они оценивают эту ситуацию», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.