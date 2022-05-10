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Сандро Шварц прокомментировал победу «Динамо» в матче 1/2 финала Кубка России с «Аланией»

Сандро Шварц прокомментировал победу «Динамо» в матче 1/2 финала Кубка России с «Аланией»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с «Аланией» (3:0).

«Мы хорошо вошли в игру, создавали много опасных моментов. Нужно отдать должное «Алании»: они играли смело и агрессивно, давили, искали зоны. Рад и горд командой, что мы пробились в финал.

Стоит сказать, что мы критично подошли ко всем поражениям. В матче в ЦСКА команда хорошо смотрелась, с «Уралом» качественно смотрелись 30 минут, с «Крыльями» в определённый момент вернулись в игру. После этих поражений я поговорил с каждым из наших игроков. Провели 26 бесед. Было важно получить от игроков обратную связь — как они оценивают эту ситуацию», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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