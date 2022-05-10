Футболист «Динамо» Н’Жье высказался о бане российского футбола на сезон-2022/2023

Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье высказался об отстранении российских команд от участия в международных турнирах на сезон-2022/2023.

«Нас ждёт очень хороший финал. Не важно, какой будет соперник. У нас ещё будет игра на выходных… Готовимся к ней, потому что она будет очень важной.



Последние матчи были очень тяжёлыми для нас: нам нужно было хорошо выступить перед болельщиками. Мы концентрировались на этом. Надеюсь, продолжим побеждать. Результаты? Такое случается в футболе. Мы не были хорошо настроены морально в последних играх.



Бан от УЕФА? Очень сложная ситуация для всех нас: как для иностранных игроков, так и для русских, которые мечтали сыграть в еврокубках. Надеюсь, скоро всё поменяется. Это футбол… Нужно, чтобы все страны оставались в игре», — передаёт слова Н'Жье корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, 2 мая стало известно о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023, а также молодёжную сборную России от Евро 2023 года. Кроме того, УЕФА отклонил российскую заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032.