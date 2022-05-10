Клинтон Н’Жье ответил на вопрос о своём будущем в «Динамо»
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28-летний нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье высказался о своём будущем в московском клубе.
«Остаюсь ли в «Динамо» на следующий сезон? Как я уже сказал, у нас сейчас будут ещё три очень важные игры. Дальше посмотрим, что будет», — передаёт слова Н'Жье корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Камерунский форвард выступает за «Динамо» с июля 2019 года, перейдя в команду из французского «Марселя» за € 6 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,5 млн.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Клинтон Н'Жье принял участие в 18 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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