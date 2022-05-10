Индзаги — о Кубке Италии: «Интер» должен быть готов на 110%. Не время думать о Серии А

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от финального матча Кубка Италии с «Ювентусом», который состоится завтра, 11 мая.
«Это финал. Не гарантий, что мы выиграем. В финале нужно держать в голове, что наш соперник силён. Нужно быть готовыми на 110% к этой встрече, чтобы достичь нашей второй цели в этом сезоне. Это важная неделя для всех. Мы знаем, что хорошо поработали. Спасибо команде. Ожидания от нас выросли.
Завтра значение будут иметь детали. Мы хорошо знаем друг друга, трижды встречались в этом сезоне. Это будет качественный футбол. Мы должны справляться с трудными моментами наилучшим образом. Сейчас не время думать о Серии А. Каждый финал важен, нам нужен темп и решительность, всё решают детали», — приводит слова Индзаги Football Italia.
- 10 мая 2022
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