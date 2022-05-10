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«Ювентус» — «Интер», 11 мая 2022, прогноз и ставки на финал Кубка Италии, во сколько, где смотреть онлайн, прямой эфир

«Ювентус» — «Интер». Финал Кубка Италии не для слабонервных
Михаил Коробов
«Ювентус» — «Интер»: прогноз на финал Кубка Италии
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Такие встречи обычно проходят до забитого мяча. Едва ли стоит ждать града голов и сейчас.

11 мая состоится финальный матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех туринцев оценён экспертами в 3.44. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 11 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на финал Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» (11.05.2022)

Кубок Италии. Финал
11 мая 2022, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Ювентус
Турин

Регулярный чемпионат Италии приближается к развязке. Фаворита в борьбе за скудетто выявить пока проблематично. Хотя главными претендентами на победу выглядят «Интер» и «Милан». 11 мая «нерадзурри» померяются силами в финальном противостоянии Кубка Италии с «Ювентусом», которое состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Номинальные хозяева — туринцы.

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Команды уже три раза встречались в нынешнем сезоне, и все три противостояния получились нерезультативными. В первом матче в чемпионате Италии команды сыграли вничью 1:1. Вторая встреча состоялась в Суперкубке Италии, где в основное время победителя вновь выявить не удалось — тоже 1:1. А вот в дополнительное время оказался сильнее «Интер». Равно как и в третьем противостоянии в Серии А — 1:0.

Примечательно, что «нерадзурри» на данный момент являются самой результативной командой в чемпионате Италии. За 36 встреч наколотили 78 голов. Тем не менее в ворота «Ювентуса» больше одного мяча в основное время забить в этом сезоне ещё не удавалось. Причин на это имеется сразу несколько.

Первая — наставничество Симоне Индзаги. Складывается впечатление, что тренер боится встреч с крепкими оппонентами. Прекрасный тому пример — противостояние 24-го тура чемпионата Италии с «Миланом», где в первом тайме «змеи» имели колоссальный перевес. Во втором мы увидели совсем другую игру, на порядок смелее выглядели «россонери».

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Вероятнее всего, Индзаги дал своим подопечным установку сыграть от обороны. Замысел полностью провалился. «Нерадзурри» пропустили два мяча и потерпели поражение (1:2). После этого ещё не раз с боязнью подходили к матчам с равными по силе коллективами. Вторая причина низкой результативности встреч с «Ювентусом» — надёжные линии обороны.

За 36 встреч в чемпионате Италии «змеи» пропустили лишь 31 мяч. «Старая синьора» за этот же период получила в свою сетку ненамного больше — 33 снаряда. Высокие и опытные защитники Леонардо Бонуччи с Джорджо Кьеллини, а также талантливый Маттейс де Лигт прекрасно выполняют свою работу.

Однако у туринцев есть другая проблема, которая сильно помешала бороться в текущем сезоне за скудетто. Речь о плохой результативности группы атаки, состоящей из Душана Влаховича, Федерико Бернардески, Пауло Дибалы и Альваро Мораты. Массимилиано Аллегри перепробовал различные варианты связок, но пока не нашёл идеального сочетания.

Об этом свидетельствует вылет из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала туринцы потерпели поражение по сумме двух встреч от испанского «Вильярреала». В первом матче сыграли вничью 1:1, а в ответной игре уступили с разгромными 0:3. Автором единственного забитого в ворота «жёлтой субмарины» мяча стал Влахович.

Нападающий присоединился к коллективу зимой и должен был его качественно усилить. За предыдущий клуб Влахович забивал много и регулярно, а вот в составе «Юве» пока имеет более скромную статистику: 13 игр во всех соревнованиях, шесть голов и одна голевая передача. Массимилиано Аллегри заявил, что доволен игрой своего подопечного. В то же время считает, что игроку нужно расти.

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Также специалист нередко использует схему с пятью защитникам, что играет не в пользу зрелищности. По итогу мы имеем два очень крепких клуба, которые располагаются в топ-4 Серии А. Зачастую их встречи не насыщены голами, так как важность этих противостояний всегда на высочайшем уровне. Пропустить — значит проиграть.

Сомневаемся, что в этот раз будет иначе. На кону — трофей и титул. Борьбы, эмоций и, возможно, судейских предупреждений и карточек наверняка хватит на всех. А вот голов — очень вряд ли. Потом возьмём тотал меньше 2.5 мяча. Коэффициент вполне рабочий — 1.87.

Прогноз и ставки на матч финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 11 мая 2022 года

Оба коллектива могут похвастаться уникальной надёжностью обороны. Редко в сетке их ворот бывает больше одного мяча. Особенно хорош «Ювентус», который, можно сказать, пропагандирует прагматичный футбол. А что ещё делать, если нападение не забивает? «Интер» же часто побаивается крепких противников. Забивает много середнякам и аутсайдерам, но не сильным командам. История очных встреч не на стороне результативности, потому и в этот раз возьмём общий низ по голам.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.87.

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