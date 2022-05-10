«Ювентус» — «Интер». Финал Кубка Италии не для слабонервных

11 мая состоится финальный матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех туринцев оценён экспертами в 3.44. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 11 мая 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на финал Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» (11.05.2022)

Регулярный чемпионат Италии приближается к развязке. Фаворита в борьбе за скудетто выявить пока проблематично. Хотя главными претендентами на победу выглядят «Интер» и «Милан». 11 мая «нерадзурри» померяются силами в финальном противостоянии Кубка Италии с «Ювентусом», которое состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Номинальные хозяева — туринцы.

Команды уже три раза встречались в нынешнем сезоне, и все три противостояния получились нерезультативными. В первом матче в чемпионате Италии команды сыграли вничью 1:1. Вторая встреча состоялась в Суперкубке Италии, где в основное время победителя вновь выявить не удалось — тоже 1:1. А вот в дополнительное время оказался сильнее «Интер». Равно как и в третьем противостоянии в Серии А — 1:0.



Примечательно, что «нерадзурри» на данный момент являются самой результативной командой в чемпионате Италии. За 36 встреч наколотили 78 голов. Тем не менее в ворота «Ювентуса» больше одного мяча в основное время забить в этом сезоне ещё не удавалось. Причин на это имеется сразу несколько.



Первая — наставничество Симоне Индзаги. Складывается впечатление, что тренер боится встреч с крепкими оппонентами. Прекрасный тому пример — противостояние 24-го тура чемпионата Италии с «Миланом», где в первом тайме «змеи» имели колоссальный перевес. Во втором мы увидели совсем другую игру, на порядок смелее выглядели «россонери».

Вероятнее всего, Индзаги дал своим подопечным установку сыграть от обороны. Замысел полностью провалился. «Нерадзурри» пропустили два мяча и потерпели поражение (1:2). После этого ещё не раз с боязнью подходили к матчам с равными по силе коллективами. Вторая причина низкой результативности встреч с «Ювентусом» — надёжные линии обороны.



За 36 встреч в чемпионате Италии «змеи» пропустили лишь 31 мяч. «Старая синьора» за этот же период получила в свою сетку ненамного больше — 33 снаряда. Высокие и опытные защитники Леонардо Бонуччи с Джорджо Кьеллини, а также талантливый Маттейс де Лигт прекрасно выполняют свою работу.

Однако у туринцев есть другая проблема, которая сильно помешала бороться в текущем сезоне за скудетто. Речь о плохой результативности группы атаки, состоящей из Душана Влаховича, Федерико Бернардески, Пауло Дибалы и Альваро Мораты. Массимилиано Аллегри перепробовал различные варианты связок, но пока не нашёл идеального сочетания.



Об этом свидетельствует вылет из Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала туринцы потерпели поражение по сумме двух встреч от испанского «Вильярреала». В первом матче сыграли вничью 1:1, а в ответной игре уступили с разгромными 0:3. Автором единственного забитого в ворота «жёлтой субмарины» мяча стал Влахович.



Нападающий присоединился к коллективу зимой и должен был его качественно усилить. За предыдущий клуб Влахович забивал много и регулярно, а вот в составе «Юве» пока имеет более скромную статистику: 13 игр во всех соревнованиях, шесть голов и одна голевая передача. Массимилиано Аллегри заявил, что доволен игрой своего подопечного. В то же время считает, что игроку нужно расти.

Также специалист нередко использует схему с пятью защитникам, что играет не в пользу зрелищности. По итогу мы имеем два очень крепких клуба, которые располагаются в топ-4 Серии А. Зачастую их встречи не насыщены голами, так как важность этих противостояний всегда на высочайшем уровне. Пропустить — значит проиграть.



Сомневаемся, что в этот раз будет иначе. На кону — трофей и титул. Борьбы, эмоций и, возможно, судейских предупреждений и карточек наверняка хватит на всех. А вот голов — очень вряд ли. Потом возьмём тотал меньше 2.5 мяча. Коэффициент вполне рабочий — 1.87.

Прогноз и ставки на матч финала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» 11 мая 2022 года

Оба коллектива могут похвастаться уникальной надёжностью обороны. Редко в сетке их ворот бывает больше одного мяча. Особенно хорош «Ювентус», который, можно сказать, пропагандирует прагматичный футбол. А что ещё делать, если нападение не забивает? «Интер» же часто побаивается крепких противников. Забивает много середнякам и аутсайдерам, но не сильным командам. История очных встреч не на стороне результативности, потому и в этот раз возьмём общий низ по голам.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.87.