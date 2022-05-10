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«Бетис» разгромил «Валенсию», Черышев вышел на замену на 89-й минуте

«Бетис» разгромил «Валенсию», Черышев вышел на замену на 89-й минуте
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В матче 36-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Бетис». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

На 57-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе. Гости начали атаку после перехвата на чужой половине. Полузащитник гостей Серхио Каналес нашёл Виллиана Жозе в штрафной, а тот обыграл защитника и направил мяч в ворота между ног голкипера.

Гол Виллиана Жозе:

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На 87-й минуте Каналес упрочил преимущество гостей в счёте. На 90-й минуте форвард «Бетиса» Борха Иглесиас довёл счёт до разгромного.

Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» и вышел на замену на 89-й минуте встречи.

«Бетис» набрал 61 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Валенсия» (44) находится на 10-м месте. Ранее чемпионом Испании досрочно стал мадридский «Реал».

Испания - Примера. 36-й тур
10 мая 2022, вторник. 20:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 3
Бетис
Севилья
0:1 Виллиан Жозе – 57'   0:2 Каналес – 87'   0:3 Иглесиас – 90'
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