«Бетис» разгромил «Валенсию», Черышев вышел на замену на 89-й минуте

В матче 36-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Бетис». Встреча прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 57-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе. Гости начали атаку после перехвата на чужой половине. Полузащитник гостей Серхио Каналес нашёл Виллиана Жозе в штрафной, а тот обыграл защитника и направил мяч в ворота между ног голкипера.
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На 87-й минуте Каналес упрочил преимущество гостей в счёте. На 90-й минуте форвард «Бетиса» Борха Иглесиас довёл счёт до разгромного.
Российский полузащитник Денис Черышев попал в заявку «Валенсии» и вышел на замену на 89-й минуте встречи.
«Бетис» набрал 61 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Валенсия» (44) находится на 10-м месте. Ранее чемпионом Испании досрочно стал мадридский «Реал».
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