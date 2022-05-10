Аллегри: уход Роналду осложнил жизнь «Ювентусу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии финального матча Кубка Италии с «Интером» подвёл итоги сезона.



«Это будет хороший матч. «Интер» — сильная команда, нам понадобится терпение. Быстрый гол может всё изменить. Мы должны достойно выступить и постараться забрать трофей домой. По составу есть некоторые сомнения, решения буду принимать завтра. Кьеллини и Перин будут играть, Дибалу также увидим среди остальных.



Что касается итогов сезона, у нас был плохой старт, но мы добились важного результата. Играть в Лиге чемпионов каждый сезон очень важно. Мы постараемся исправить ситуацию и начать всё заново в следующем сезоне. Видеть, как Роналду уходит всего за три дня до закрытия летнего трансферного окна, было нелегко. Его уход осложнил нам жизнь. Потом мы потеряли Кьезу. Были трудные моменты. Теперь, когда я знаю игроков, в следующем сезоне будет больше шансов бороться за скудетто. Было бы неплохо завершить этот сезон победой в Кубке Италии», — приводит слова Аллегри Football Italia.