«Атлетик» уступил «Гранаде» в матче 36-го тура Примеры

Сегодня, 10 мая, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Гранада» принимала «Атлетик». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит в первом тайме. На 35-й минуте отличился полузащитник Алекс Кольядо, ему ассистировал Мюрто Узуни. На 85-й минуте вторую жёлтую карточку получил хавбек «Атлетика» Микель Весга.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Хуан Антонио Кампос Салинас.
После 36 сыгранных туров «Атлетик» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 52 очка. «Гранада» (37) – на 16-й строчке.
- 10 мая 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:43
-
23:27
-
23:14
-
23:08
-
23:02
-
22:52
-
22:34
-
22:29
-
22:14
-
22:08
-
21:52
-
21:42
-
21:34
-
21:33
-
21:19
-
21:17
-
21:07
-
20:58
-
20:54
-
20:54
-
20:28
-
20:27
-
20:13
-
20:10
-
20:02
-
19:58
-
19:55
-
19:55
-
19:52
-
19:49
-
19:49
-
19:43
-
19:40