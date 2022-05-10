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«Атлетик» уступил «Гранаде» в матче 36-го тура Примеры

«Атлетик» уступил «Гранаде» в матче 36-го тура Примеры
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Сегодня, 10 мая, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Гранада» принимала «Атлетик». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 35-й минуте отличился полузащитник Алекс Кольядо, ему ассистировал Мюрто Узуни. На 85-й минуте вторую жёлтую карточку получил хавбек «Атлетика» Микель Весга.

Гол Кольядо:

Удаление Весги:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. Ему помогали ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хуан Хосе Лопес Мир. Резервный рефери – Хуан Антонио Кампос Салинас.

После 36 сыгранных туров «Атлетик» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры, набрав 52 очка. «Гранада» (37) – на 16-й строчке.

Испания - Примера. 36-й тур
10 мая 2022, вторник. 21:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Кольядо – 35'
Удаления: нет / Весга – 85'
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