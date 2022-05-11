«Барселона» обыграла «Сельту» благодаря дублю Обамеянга

В ночь с 10 на 11 мая мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Сельту». Хозяева одержали победу — 3:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличился нападающий Мемфис Депай, ему ассистировал Усман Дембеле. На 41-й минуте преимущество «Барсы» удвоил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

Депай выводит «Барсу» вперёд:

Гол Обамеянга:

На 48-й минуте форвард сине-гранатовых Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль. Через две минуты забил страйкер «Сельты» Яго Аспас. На 58-й минуте красную карточку получил защитник гостей Джейсон Мурильо.

Второй мяч Обамеянга в матче:

Мяч Аспаса:

Удаление Мурильо:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Мигель Анхель Ортис Арьяс. Ему помогали ассистенты Диего Барберо Севилья и Алехандро Эстевес.



После 36 сыгранных матчей «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 72 очка. «Сельта» с 43 очками находится на 11-й строчке в таблице.