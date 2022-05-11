Яя Туре может получить тренерскую должность в «Тоттенхэме»

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может получить тренерскую должность в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Evening Standard.
По данным источника, Туре собирается получить лицензию УЕФА категории А в ближайшие несколько недель и очень хочет получить работу в «Тоттенхэме». Также, игрок может рассмотреть предложения от других клубов.
На данный момент главным тренером «Тоттенхэма» является Антонио Конте.
Отмечается, Туре работал в академии лондонского клуба под руководством менеджера академии Дина Растрика, главного тренера Криса Пауэлла и тренера Стюарта Льюиса.
После завершения игровой карьеры в 2020 году Яя Туре занимал тренерские должности в украинском клубе «Олимпик» (Донецк) и в российской команде «Ахмат», которую покинул в декабре 2021 года.
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