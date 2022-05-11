Мануэль Нойер: в кубковых соревнованиях «Баварии» не было на важной стадии
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Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о вылете из Лиги чемпионов от «Вильярреала» (0:1, 1:1) на стадии четвертьфинала.
«В кубковых соревнованиях нас не было на важной стадии. К сожалению, это факт, мы должны играть ещё лучше. Никогда нельзя считать, что мы, «Бавария», выйдем в следующий раунд. Мы должны серьёзно относиться ко всем соперникам. Нам нужно учитывать это в новом сезоне», — цитирует Нойера Bild.
Напомним, «Бавария» завершила своё участие в ЛЧ на стадии четвертьфинала, а также вылетела из Кубка Германии во втором раунде, проиграв мёнхенгладбахской «Боруссии» со счётом 0:5.
В текущем сезоне немецкий вратарь провёл за «Баварию» 38 матчей во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.
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