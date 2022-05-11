Моуринью — об увольнении из «Тоттенхэма»: для человека с моей карьерой это было странно

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём увольнении из «Тоттенхэм Хотспур» в апреле 2021 года.



«Сейчас я нахожусь на том этапе своей карьеры и жизни, когда у меня нет плохих чувств. Я принимаю вещи такими, какие они есть. Да, это было больно. Я забавно реагирую, когда разговариваю с некоторыми английскими журналистами на пресс-конференциях. Я всегда шучу про выход в финал Лиги конференций.

Надеюсь, на этот раз меня не уволят, потому что такое случается не со многими тренерами. На этот раз я не могу сказать, что я особенный, потому что это произошло со мной. У меня нет сожалений. Я не держу зла. В «Тоттенхэме» много хороших людей, я желаю им всего наилучшего. Даже мистеру Леви. Думаю, что для человека с моей карьерой и историей это было странно. С другой стороны, это открыло мне дверь в Рим. Я очень счастлив быть в Риме», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, что португалец был отправлен в отставку за несколько дней до финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».