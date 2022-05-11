Моуринью — об увольнении из «Тоттенхэма»: для человека с моей карьерой это было странно

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём увольнении из «Тоттенхэм Хотспур» в апреле 2021 года.
«Сейчас я нахожусь на том этапе своей карьеры и жизни, когда у меня нет плохих чувств. Я принимаю вещи такими, какие они есть. Да, это было больно. Я забавно реагирую, когда разговариваю с некоторыми английскими журналистами на пресс-конференциях. Я всегда шучу про выход в финал Лиги конференций.
Надеюсь, на этот раз меня не уволят, потому что такое случается не со многими тренерами. На этот раз я не могу сказать, что я особенный, потому что это произошло со мной. У меня нет сожалений. Я не держу зла. В «Тоттенхэме» много хороших людей, я желаю им всего наилучшего. Даже мистеру Леви. Думаю, что для человека с моей карьерой и историей это было странно. С другой стороны, это открыло мне дверь в Рим. Я очень счастлив быть в Риме», — цитирует Моуринью Sky Sports.
Напомним, что португалец был отправлен в отставку за несколько дней до финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
- 11 мая 2022
-
04:28
-
03:59
-
03:52
-
03:30
-
02:56
-
02:23
-
02:13
-
01:59
-
01:58
-
01:40
-
01:35
-
01:15
-
00:57
-
00:56
-
00:46
-
00:37
-
00:33
-
00:24
-
00:16
- 10 мая 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:43
-
23:27
-
23:14
-
23:08
-
23:02
-
22:52
-
22:34
-
22:29
-
22:14
-
22:08
-
21:52
-
21:42
-
21:34
-
21:33