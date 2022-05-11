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Джордан Хендерсон: «Ливерпулю» нужно двигаться дальше и находить возможности побеждать

Джордан Хендерсон: «Ливерпулю» нужно двигаться дальше и находить возможности побеждать
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Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал результат матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Астон Виллой» (2:1).

«Парни невероятно проявляли себя на протяжении долгого периода времени. Сегодняшний вечер не стал исключением. Мы знали, что это будет очень трудная игра против хорошей команды, и мы знали, что будут сложные моменты, но нам нужно копаться в себе, двигаться дальше и находить возможности побеждать.

Это была важная игра и очередные три очка. Мы концентрируемся на том, что нам нужно сделать. В выходные нас ждёт финал Кубка Англии. Нам нужно восстановиться. Ситуация в АПЛ — вне нашего контроля, не нужно тратить на это энергию», — цитирует Хендерсона BBC.

«Ливерпуль» набрал 86 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (43) — на 11-м месте.

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