Молодёжный «МЮ» установил исторический рекорд посещаемости Юношеского кубка Англии
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Финал Юношеского кубка Англии пройдёт при полных трибунах легендарного стадиона «Олд Траффорд».
«Манчестер Юнайтед» удалось продать абсолютно все билеты (74.140 мест) на финал Юниорского кубка страны с «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт 11 мая в 21:30 мск. Последний раз команда из Манчестера побеждала в данном турнире в 2011 году. Более того, «манкунианцы» являются лидеров по количеству завоёванных трофеев в кубке — 10.
Напомним, ранее рекордная посещаемость матча Молодёжного кубка Англии составила 38 187 человек в первом полуфинальном матче между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Встреча прошла 14 марта 2007 года. «Арсенал» выиграл в этом матче со счётом 1:0.
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