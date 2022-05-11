Молодёжный «МЮ» установил исторический рекорд посещаемости Юношеского кубка Англии

Финал Юношеского кубка Англии пройдёт при полных трибунах легендарного стадиона «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» удалось продать абсолютно все билеты (74.140 мест) на финал Юниорского кубка страны с «Ноттингем Форест». Встреча пройдёт 11 мая в 21:30 мск. Последний раз команда из Манчестера побеждала в данном турнире в 2011 году. Более того, «манкунианцы» являются лидеров по количеству завоёванных трофеев в кубке — 10.

Напомним, ранее рекордная посещаемость матча Молодёжного кубка Англии составила 38 187 человек в первом полуфинальном матче между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Встреча прошла 14 марта 2007 года. «Арсенал» выиграл в этом матче со счётом 1:0.