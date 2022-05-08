Роналду встречался с Фергюсоном, чтобы обсудить своё будущее в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду размышляет о своём будущем в английском клубе, сообщает Mirror.
По информации источника, в последнее время 37-летний португальский футболист регулярно проводил личные встречи с бывшим главным тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном, чтобы обсудить перспективы своего пребывания в команде.
Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 18 голов и отдал три результативные передачи. Ранее стало известно, что Роналду может впервые в карьере не сыграть в розыгрыше Лиги чемпионов, если не покинет английский клуб летом.
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