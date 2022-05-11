Жозе Моуринью: по-прежнему желаю всего наилучшего «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился воспоминаниями о работе в «Манчестер Юнайтед».



«Мы с «Манчестер Юнайтед» выиграли три трофея. К сожалению, это последние трофеи «МЮ» на данный момент. Говорю «к сожалению», потому что мне действительно нравится этот клуб. По-прежнему желаю всего наилучшего «МЮ». Мы выиграли три трофея, так что всё было хорошо. Следующий сезон сложился немного иначе. Но я был разочарован тем, что даже на старте моей работы в клубе люди были сосредоточены на негативе», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, Моуринью работал в «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Под руководством португальского специалиста клуб стал победителем Лиги Европы (сезон-2016/2017), обладателем Кубка английской лиги (сезон-2016/2017) и Суперкубка Англии (2016).