Наумов: энергии Сёмина в 75 позавидуют 40-летние. Он способен вернуться в «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал об отношениях с экс-тренером железнодорожников Юрием Сёминым. Сегодня, 11 мая, бывшему наставнику московской команды исполнилось 75 лет.
«Юрия Палыча и меня свела работа. Когда пришлось расставаться с Рахимовым, я решил его пригласить. Он был единственным, кто мог дать быстрый результат. Мы боялись, что без результата нам не позволят заниматься стройкой спортивного комплекса и так далее. Он поднял нас с девятого места на четвёртое за второй круг.
Наши личные отношения складывались непросто. Он тяжёлого характера человек, как и любые талантливые люди. Сёмин не терпит, когда в его работу вмешиваются. А нам же всем хочется вмешаться, когда нам кажется, что что-то идёт не так. Но надо отдать должное, когда Сёмин неправ, он это признаёт. У нас было много дискуссий, споров.
Я видел тренировки Сёмина в «Локо» до его последнего увольнения. Он очень энергичный человек! Бегает за всеми в 75, по воротам бьёт. 40-летние позавидуют его энергии. Он ещё может вернуться в «Локомотив». Палыч способен», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 11 мая 2022
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