Ди Мария — о свисте фанатов «ПСЖ» в адрес Месси: Лео не обращает внимания, это мелочь

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария высказался о свисте болельщиков в адрес нападающего парижан Лионеля Месси.
«Лучшего игрока в мире освистывают — в это трудно поверить. Но болельщики «ПСЖ» требовательны и крайне увлечены. Они видят, что в клуб приходят лучшие футболисты, а мы вылетаем из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Нормально, что они разочарованы. Это происходит везде. Лео не обращает внимания, это мелочь. Это футбол. Мы знаем, что он такой. Мы должны быть сильными. В футболе случается всякое», — приводит слова Ди Марии Goal.com со ссылкой на Urbana Play.
Напомним, Месси стал игроком «ПСЖ» в 2021 году. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 24 матчах французской Лиги 1, забил 4 гола и отдал 13 результативных передач.
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