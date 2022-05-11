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Изидор — о Мбаппе: нормальная карьера не начинается с ЛЧ в 17 лет и победы на ЧМ в 19

Изидор — о Мбаппе: нормальная карьера не начинается с ЛЧ в 17 лет и победы на ЧМ в 19
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21-летний французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор признался, что не сравнивает себя с молодыми футболистами, достигшими больших успехов в карьере.

«Честно говоря, это Мбаппе всё испортил. Нормальная футбольная карьера начинается не с игры в Лиге чемпионов в 17 лет и победы на чемпионате мира в 19. Болезненное дело, он уже претендент на «Золотой мяч». Он действительно всё испортил. Правда, в «Ренне» тоже был такой пример — Усман Дембеле. Никто не играл на таком уровне, и все понимали, что он должен быть среди профессионалов, потому что слишком силён.

Моя карьера складывается так, как должна. Если бы я не пережил все её этапы, меня бы сейчас здесь не было. Это помогло мне, потому что я был глуп и должен был ощутить удары судьбы. Я никогда не скажу, что отстал от других. Я перешёл в «Монако» в 17 лет и научился всё делать сам: мыть машины, готовить, ходить за покупками. Дома с мамой я был маленьким принцем как единственный ребёнок, и мне полезно было сменить обстановку», — приводит слова Изидора So Foot.

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