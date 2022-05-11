Романо: Мазрауи подписал контракт с «Баварией»
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Защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи точно перейдёт в «Баварию». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.
По информации источника, контракт с мюнхенцами подписан, а медицинское обследование игрок прошёл. В конце марта тренеру баварцев Юлиану Нагельсману и спортивному директору Оливеру Кану удалось переубедить марокканца перейти в «Баварию», а не в «Барселону», игроком которой Нуссайр мог стать.
24-летний Мазрауи в текущем сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Мазрауи — воспитанник нидерландского клуба. Он пришёл в академию «Аякса» в девятилетнем возрасте. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.
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