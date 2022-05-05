Защитник «Аякса» Мазрауи точно перейдёт в «Баварию», он уже прошёл медосмотр

Защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи точно перейдёт в «Баварию». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.



По информации источника, марокканец переходит в «Баварию», сделка полностью согласована, а первый медосмотр уже пройден. Ранее сообщалось, что Мазрауи может не перейти в «Баварию» из-за ухода из жизни его агента Мино Райолы. Райола представлял интересы известных в Европе футболистов, среди которых был голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.



24-летний Мазрауи в текущем сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Мазрауи — воспитанник нидерландского клуба. Он пришёл в академию «Аякса» в девятилетнем возрасте. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.