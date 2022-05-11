«Ворсма», «Одинцово», РЦПФ и СШОР №8 — первые финалисты фестиваля Championat.com!

В Нижегородской области на базе «Море Спорта» завершился первый отборочный турнир 4-го детского футбольного фестиваля Championat.com.

Со 2 по 7 мая юные футболисты 2011 и 2012 годов рождения разыграли по две путёвки в финальный турнир, который в этом году будет проходить в Саранске на полях спортивного комплекса «Мордовия Арена». Финалы и матчи за третье место будут сыграны на главной арене, где в 2018 году прошли матчи Чемпионата мира.

В отборочном турнире ребят 2011 года рождения участвовали 10 команд из Нижнего Новгорода, Бора, Ворсмы, Иваново, Коврова и Одинцово. Бронзовые медали завоевали воспитанники нижегородской СШОР №8, одолевшие ивановский «Текстильщик» со счётом 3:2. А в финале сошлись «Ворсма» и «Одинцово», которые и отправятся на финальный турнир в Саранск. На пути к решающему матчу обе команды выиграли все свои матчи, а золото турнира одинцовские футболисты добыли в серии пенальти (1:1, 3:0).

Полузащитник чемпионов Тимур Идрисов был признан лучшим игроком турнира. Лучшим вратарём стал Алексей Лядов («Ворсма»), лучшим защитником — Никита Однолетко (СШОР №8), лучшим полузащитником — Артём Аглямов («Текстильщик»), лучшим нападающим — Дмитрий Подображных (СЩ «Одинцово»). В споре лучших снайперов победил Иван Строкин из «Ворсмы».

В отборочном турнире футболистов 2012 года рождения приняли участие 12 команд, представляющих Нижний Новгород, Бор, Ворсму, Дзержинск, Иваново, Заволжье и Ковров. Бронзовые медали завоевали футболисты ивановского «Текстильщика», которые одолели «Спартак-Юниор» из Коврова со счётом 9:1. Первое и второе места разыграли сильнейшие детские команды Нижнего Новгорода: РЦПФ и СШОР №8. Воспитанники Регионального центра подготовки футболистов, победившие во всех матчах, взяли верх со счётом 6:3.

Форвард РЦПФ Арсений Рушев стал лучшим игроком турнира категории U-10. Приз лучшему вратарю достался его одноклубнику Максиму Семенову. Лучшим защитником стал Владимир Урутин, а полузащитником — его брат Виктор Урутин из СШОР №8. Призом лучшему нападающему был награждён Филипп Барабанов («Текстильщик»), а гонку бомбардиров выиграл Артём Юдин («Спартак-Юниор»).

Таким образом, определились первые четыре команды, которые сыграют в финальном турнире нашего фестиваля. Финальный турнир для игроков 2011 г.р. будет проходить в Саранске с 26 по 30 сентября 2022 года, а ребята 2012 года рождения поспорят за главный приз фестиваля с 19 по 23 сентября 2022 года.

Отборочные турниры в Нижегородской области были организованы Федерацией футбола Нижнего Новгорода при поддержке Фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

Также со 2 по 7 мая прошли отборочные турниры для игроков 2011 и 2012 года рождения в Севастополе. По итогам турнира среди футболистов 2011 года рождения первое место занял «Севастополь», второе — команда МБУ СШОР «Спартак КТ». В турнире 2012 г.р. золотые медали завоевала севастопольская «Жемчужина», серебро досталось краснодарскому «Арсеналу».

В мае и июне пройдут отборочные турниры в Казани, Воронеже, Новороссийске, Екатеринбурге и Самаре.

Информация об отборочных и финальном турнирах.