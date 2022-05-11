Селюк: Яя Туре просит не называть меня его агентом? Ну хорошо

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, что бывший тренер «Ахмата» и полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре попросил не называть его своим представителем.
«Яя Туре просит не называть меня его агентом? Хм… Ну хорошо. Моё отношение к этому? У меня сейчас не совсем много времени», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
После завершения игровой карьеры в 2020 году Яя Туре занимал тренерские должности в украинском клубе «Олимпик» (Донецк) и в российской команде «Ахмат», которую покинул в декабре 2021 года. Ранее сообщалось, что Туре может получить тренерскую должность в «Тоттенхэм Хотспур».
На данный момент главным тренером «Тоттенхэма» является Антонио Конте. Отмечается, что Туре работал в академии лондонского клуба под руководством менеджера академии Дина Растрика, главного тренера Криса Пауэлла и тренера Стюарта Льюиса.
- 11 мая 2022
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