Анчелотти: матч «Ливерпуля» смотрел больше как фанат «Виллы», чем как аналитик

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, смотрел ли матч 33-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» (1:2) с аналитической точки зрения. «Ливерпуль» будет соперником мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
«Я смотрел матч, да. Больше как фанат «Астон Виллы», чем как аналитик. Я очень хорошо знаком с «Ливерпулем», ведь почти каждый год мы сталкивались дважды. Это было в Неаполе, затем через год в Эвертоне. Думаю, что я им знаком тоже очень хорошо.
Почему назвал этот сезон «Реала» лёгким? Из-за отношений, которые у меня сложились с игроками. Никто не создавал мне проблем.
Никто не думал, что мы сможем выйти в финал. Это вызвало эйфорию и такое огромное счастье у всех болельщиков», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
- 11 мая 2022
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