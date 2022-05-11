«Уотфорд» возглавит тренер, работавший в четвёртом английском дивизионе
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Стало известно, кто возглавит «Уотфорд» по истечении сезона. Клуб будет тренировать Роб Эдвардс. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
39-летний специалист приступит к работе со следующего сезона. «Уотфорд» за три тура до окончания чемпионата лишился шансов остаться в АПЛ и выступит в чемпионшипе. Эдвардс в этом сезоне тренировал «Форест Грин Роверс» и привёл клуб к чемпионству в четвёртом по силе дивизионе Англии.
Напомним, Ходжсон возглавил «Уотфорд» в конце января текущего года. «Уотфорд» в 35 матчах набрал 22 очка и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (86).
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