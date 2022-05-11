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«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России
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Сегодня, 11 мая, московский «Спартак» обыграл красноярский «Енисей» в полуфинальном матче Кубка России сезона-2021/2022 (3:0). Красно-белые вышли в финал турнира, где встретятся с «Динамо».

Напомним, «Динамо» вышло в финал Кубка России сезона-2021/2022, обыграв владикавказскую «Аланию» (3:0).

Финал состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив».

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м.

Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».

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