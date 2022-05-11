Тренер «Енисея»: при нормальной игре «Енисей» проиграл «Спартаку» 0:3. Решило мастерство
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Главный тренер «Енисея» Александр Алфёров высказался о поражении в матче 1/2 финала Кубка России со «Спартаком».
«Тяжело комментировать матч, когда при нормальной игре проигрываешь 0:3. Не хватило остроты в завершающей фазе. «Спартак» при наших потерях сразу выводил форварда вперёд, Бакаев здорово исполнил, решило мастерство.
Мы могли играть от обороны, но мы в ФНЛ играли первым номером. Здесь тоже мы так хотели сыграть, потому что если хочешь чего-то достичь, то надо играть в свой футбол.
В перерыве хотели усилить игру, добавить движения заменами. Наши болельщики здорово нас поддерживали, даже перекрикивали фанатов «Спартака». Спасибо им большое», — передаёт слова Алфёрова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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