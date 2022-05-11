Егор Титов прокомментировал выход «Спартака» в финал Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о победе красно-белых в матче 1/2 финала Кубка России с «Енисеем» (3:0).

«Все болельщики, которые любят футбол — кроме болельщиков «Енисея», которых я люблю — ждут финал, которого не было 72 года. Это будет классно! На этом финале я точно буду! Хочу поздравить болельщиков «Алании» и «Енисея» — они играли никак не хуже «Динамо» и «Спартака».



Ещё два тура осталось в РПЛ. Понятно, что «Спартак» уже не борется за какие-то высокие места, команда может сэкономить силы перед финалом. «Динамо», наоборот — бьётся за второе-третье место. Здесь уже искусство тренеров. 29 мая всё будет так интересно! Забудут об усталости. Финал Кубка — фантастическое состояние. Этот день самый главный. Здесь тренерская дуэль: двух иностранных специалистов. Кто окажется сильнее? Фаворитов в финале Кубка нет», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Кубка России. Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0.