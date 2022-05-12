Аллегри — об удалении: кто-то из «Интера» пнул меня

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему его удалили в финале Кубка Италии против «Интера» (2:4).



«Кто-то из «Интера» прошёл мимо и пнул меня. Я разозлился из-за этого. Считаю, что судья совершенно правильно удалил меня», — цитирует Аллегри Football Italia.



На 83-й минуте главный тренер «Ювентуса» получил первую жёлтую карточку за споры с судьёй. На 104-й минуте Аллегри покинул пределы технической зоны и вступил в перепалку с тренерским штабом «Интера». Главный арбитр игры показал итальянскому специалисту красную карточку.



«Интер» одержал победу в дополнительное время со счётом 4:2 и завоевал Кубок Италии. «Ювентус» впервые с 2011 года закончит сезон без трофеев.

Новость по теме «Ювентус» впервые с 2011 года закончит сезон без трофеев