Аллегри — об удалении: кто-то из «Интера» пнул меня
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему его удалили в финале Кубка Италии против «Интера» (2:4).
«Кто-то из «Интера» прошёл мимо и пнул меня. Я разозлился из-за этого. Считаю, что судья совершенно правильно удалил меня», — цитирует Аллегри Football Italia.
На 83-й минуте главный тренер «Ювентуса» получил первую жёлтую карточку за споры с судьёй. На 104-й минуте Аллегри покинул пределы технической зоны и вступил в перепалку с тренерским штабом «Интера». Главный арбитр игры показал итальянскому специалисту красную карточку.
«Интер» одержал победу в дополнительное время со счётом 4:2 и завоевал Кубок Италии. «Ювентус» впервые с 2011 года закончит сезон без трофеев.
Новость по теме«Ювентус» впервые с 2011 года закончит сезон без трофеев
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