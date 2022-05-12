Mirror: «Челси» заключит крупный спонсорский контракт с криптовалютной фирмой

В ближайшие дни лондонский «Челси» объявит о спонсорской сделке на € 23 млн в год с криптовалютной группой WhaleFin. Об этом сообщает Mirror.
«Аристократы» в настоящее время ищут новых спонсоров после потери выгодных сделок с Three, Hyundai, Zapp и иными крупными организациями в марте из-за того, что правительство Великобритании ввело санкции против владельца клуба — Романа Абрамовича. Санкции, введенные в отношении Абрамовича, предполагали под собой, что «Челси» не разрешено вести переговоры о новых контрактах из-за опасений, что это может увеличить состояние олигарха.
Сейчас Абрамович близок к тому, чтобы продать «Челси». Консорциум, возглавляемый американским бизнесменом Тоддом Боэли, согласовал сделку по поглощению клуба, и ожидается, что она будет завершена к концу месяца при условии одобрения Премьер-лиги и правительства.
О сделке с WhaleFin может быть объявлено уже в четверг, несмотря на то, что ожидается, что поглощение новыми владельцами завершится не раньше, чем через пару недель. Логотип WhaleFin будет появляться на домашних, выездных и запасных футболках «Челси» со следующего сезона.
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