Президент «Интера» выразил уверенность в победе команды в Серии А, несмотря на отставание

Президент «Интера» Стивен Чжан после победы в кубке Италии над «Ювентусом» выразил уверенность в том, что команде по силам стать чемпионом страны.
«Этот кубок навсегда останется в истории «Интера». Мы счастливы, но сезон ещё не окончен. Будем бороться до конца. Мы очень уверены, что сможем выиграть чемпионат», — приводит слова Чжана Sport Mediaset.
«Интер» также продолжает вести борьбу за победу в чемпионате Италии, подопечные Симоне Индзаги идут на втором месте – за два тура до конца отставание от лидирующего «Милана» составляет два очка. «Нерадзурри» предстоит провести выездной матч с «Кальяри» и домашний – с «Сампдорией», а «Милан» примет «Аталанту» и сыграет в гостях с «Сассуоло».
Напомним, вчера, 11 мая, состоялся финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Интером». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме, сильнее оказались «нерадзурри» — 4:2 ДВ.
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