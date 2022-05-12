Антонио Конте высказался о необходимости трансферов для «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о необходимости усиления состава для борьбы за чемпионство в АПЛ.

«Каждый клуб в Англии, который хочет бороться за титул, должен вкладывать существенные деньги, не только «Тоттенхэм». Конечно, вы можете хорошо тренироваться и организовать свою команду, но делать большие инвестиции – это важно, потому что именно лучшие игроки приводят команду к победе.

В прошлом сезоне «Сити» купил Грилиша, «Челси» — Лукаку, «Юнайтед» — Санчо, Варана и Роналду. Если ведущая команда тратит много денег, чтобы усилиться, то сколько денег должна тратить команда попроще, чтобы быть конкурентоспособной?

Я согласен с Пепом Гвардиолой, когда он говорит, что в футболе важны не только деньги. Пеп — лучший, он создал монстра, вы можете видеть результаты его работы. Но в то же время деньги важны для повышения уровня и качества вашей команды. Это общий посыл, не только для моего клуба. Журналисты спросили меня о завоевании титула, а чтобы завоевать титул, «Тоттенхэму» нужны время, терпение и реализация стратегии шаг за шагом. Мы только начали этот путь, а некоторые команды сейчас находятся в конце этого пути, они выстроили прочный фундамент и могут добавить одного или двух игроков, чтобы улучшить свой состав. «Тоттенхэм» находится в начале этого пути, и нам нужно больше времени. Не стоит думать, что можно кардинально изменить ситуацию за одно трансферное окно или один сезон», — приводит слова Конте Football.London.

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