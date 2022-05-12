Отели в Катаре не готовы принимать представителей ЛГБТ во время ЧМ-2022

Ряд отелей в Катаре не готов принимать представителей ЛГБТ-сообщества во время чемпионата мира по футболу 2022 года. Такой вывод можно сделать из расследования издания SVT Sport.

На сайте ФИФА указан список из 69 рекомендуемых гостиниц Катара для заселения во время ЧМ-2022. Представители SVT Sport написали в каждую из них, представившись гей-парой из Швеции, желающей заселиться в отель. 56 гостиниц ответили на этот запрос, остальные 13 – проигнорировали сообщение.

Из 56 ответивших три отеля отказали представителям ЛГБТ в заселении. В других 20 гостиницах заявили, что будут готовы заселить ЛГБТ-пару при условии, что гости будут скрывать свою ориентацию – не одеваться ярко, не наносить макияж, не демонстрировать свои отношения на людях и тому подобное. Один из отелей отметил, что может заселить представителей ЛГБТ, но за публичную демонстрацию нетрадиционных отношений гости могут быть переданы полиции.

33 отеля в Катаре из 69 рекомендованных на сайте ФИФА сообщили, что могут без проблем принять нетрадиционную пару.

Обзор одного из стадионов ЧМ-2022 в Катаре: