Игрок «Енисея» Окладников: со «Спартаком» пытались играть, а не бить в ауты, готовы к РПЛ
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Нападающий «Енисея» Андрей Окладников поделился эмоциями от полуфинального матча Кубка России со «Спартаком» (0:3).
«Немного недоработали в обороне в моментах с голами. Хорошо начали игру, пытались играть в футбол, а не выбивали по аутам. Пытались через низ начинать атаки, развивать, но, к сожалению, реализация нас подвела.
Большое количество выходов «Спартака» один на один? Где-то недоработали, в перерыве сделали корректировку. Во втором тайме не было таких моментов. Готов ли «Енисей» к РПЛ? Да», — сказал Андрей Окладников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее в финал турнира прошло московское «Динамо», обыгравшее владикавказскую «Аланию» в полуфинале со счётом 3:0.
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