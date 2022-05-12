Бышовец — о золотом дубле: приятно, что Черчесов вписал себя в историю «Ференцвароша»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил работу главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.
«С этим Черчесова надо только поздравлять! «Ференцварош» — это команда с большими традициями. Приятно, что Черчесов вписал себя в историю одного из лучших клубов Венгрии. Это достижение говорит только о том, что у «Ференцвароша» очень хороший тренер.
Критерием тренера являются всё-таки не внутренние победы. Семак и Черчесов — очень сильные и грамотные специалисты. «Зенит» и «Ференцварош» отличают традиции, условия, уровень игроков. Думаю, на внутреннем уровне это действительно тренерские достижения. Критерий оценки — это участие и победы в еврокубках. К сожалению, «Зенит» мы не увидим, но за «Ференцварошем» обязательно проследим», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 12 мая 2022
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