Сёмин — о «Зените»: богатых всегда не любят

Известный тренер Юрий Сёмин высказался по поводу санкт-петербургского «Зенита» и его доминирования на внутренней российской арене.

«Богатых всегда не любят. Но как бы болельщики других клубов ни относились к «Зениту», он идёт в правильном направлении. Во-первых, на него сегодня в России ходит больше людей, чем на любой другой клуб. Можно ли это назвать показателем того, что они идут верным путём? Считаю, да. И это важнее бюджета или денег, которые они тратят на трансферы. Болельщика, особенно на длинной дистанции, не обманешь.

Во-вторых, «Зенит» выигрывает достойно и с большим преимуществом. В-третьих, ни разу не видел, чтобы судью в этом сезоне дисквалифицировали за результативные ошибки против соперников клуба из Санкт-Петербурга. Или чтобы судья явно ошибался в его пользу. В-четвёртых, всех, кто вверху, «Зенит» обыграл — кроме «Сочи». В-пятых, это единственная команда, конкурентоспособная на международной арене. Думаю, если бы она обыграла «Бетис», к чему была близка, а потом не случилось известных событий, то «Зенит» в своём нынешнем состоянии мог бы претендовать и на победу в Лиге Европы», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».