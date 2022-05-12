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В «Спартаке» сообщили, что защитник Маслов приступил к финальному этапу реабилитации

В «Спартаке» сообщили, что защитник Маслов приступил к финальному этапу реабилитации
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов приступил к финальному этапу реабилитации. Об этом сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Павел Маслов приступил к финальному этапу реабилитации. Защитник уже проводит полноценные тренировки с командой. Решение о сроках его возвращения на поле будет принято тренерским штабом», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний Павел Маслов не выходил на поле. Летом в «Спартаке» сообщали, что накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырёхглавых мышц.

Всего в активе Маслова 39 матчей за основную команду «Спартака». Маслов перебрался в структуру красно-белых летом 2018 года.

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