Шунин высказался о выходе «Динамо» в финал Кубка России. Команда играла там 10 лет назад
Поделиться
Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от выхода в финал Кубка России по футболу.
«Выход в финал – хорошее достижение, но впереди ещё матч со «Спартаком». Конечно, будет непросто. «Алания» – команда, которая идёт на шестом месте в ФНЛ. Они играют в атакующий футбол с тремя нападающими. Пытались нас растянуть, разыгрывая мяч в своей штрафной – у них это не получилось. Моментов у наших ворот почти не было. При этом мы несколько раз поймали их на контратаке и спокойно закончили игру победой 3:0.
У всех хорошее настроение после победы, но никто не ликует. Впереди у нас сильные соперники и серьёзные матчи – игры идут одна за другой», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
- 12 мая 2022
-
16:51
-
16:48
-
16:26
-
16:26
-
16:06
-
15:50
-
15:48
-
15:30
-
15:23
-
15:15
-
15:02
-
14:57
-
14:55
-
14:54
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:44
-
14:38
-
14:31
-
14:13
-
14:06
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:26
-
13:21
-
13:14
-
12:49
-
12:45
-
12:37
-
12:31
-
12:26
-
12:25
-
12:23
Партнерский контент