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Шунин высказался о выходе «Динамо» в финал Кубка России. Команда играла там 10 лет назад

Шунин высказался о выходе «Динамо» в финал Кубка России. Команда играла там 10 лет назад
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился эмоциями от выхода в финал Кубка России по футболу.

«Выход в финал – хорошее достижение, но впереди ещё матч со «Спартаком». Конечно, будет непросто. «Алания» – команда, которая идёт на шестом месте в ФНЛ. Они играют в атакующий футбол с тремя нападающими. Пытались нас растянуть, разыгрывая мяч в своей штрафной – у них это не получилось. Моментов у наших ворот почти не было. При этом мы несколько раз поймали их на контратаке и спокойно закончили игру победой 3:0.

У всех хорошее настроение после победы, но никто не ликует. Впереди у нас сильные соперники и серьёзные матчи – игры идут одна за другой», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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