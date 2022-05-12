Шунин — о спаде «Динамо»: нет одной причины. Сезон длинный — невозможно провести его ровно
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о спаде московской команды.
«Спад бывает у каждой команды. Сезон длинный – невозможно провести его ровно. Плюс общая непростая ситуация, которая влияет и на легионеров, и на русских ребят. Где-то невезение, где-то отсутствие опыта – нет одной причины.
Так получилось, что мы проиграли три матча подряд и подпустили к себе ближайших конкурентов. В такие моменты очень важно переломить ситуацию и победить. Мы знаем, в какой футбол играем, мы всё можем – постараемся не отдать своё место. После победы в полуфинале Кубка у всех хорошее настроение, с которым мы двигаемся дальше», — сказал Антон Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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