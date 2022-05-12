Захарян: рад, что в финале мы сыграем со «Спартаком» — сильный соперник

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился ожиданиями от финала Кубка России со «Спартаком».



«Хороший соперник. Будет трудно, но нас ждет интересная игра. Очень рад, что мы в финале, и что нам попался такой сильный соперник», — сказал Захарян в интервью пресс-службе бело-голубых.

Финал состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Напомним, «Динамо» вышло в финал Кубка России сезона-2021/2022, обыграв владикавказскую «Аланию» (3:0).

Наибольшее количество побед в Кубке страны у «Локомотива» — девять. У «Спартака» три победы в турнире, последняя из них датируется 2003 годом. «Динамо» лишь однажды выигрывало Кубок России – в 1995-м. Обладатель Кубка России сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».