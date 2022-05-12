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Карпин подтвердил, что сборная России не будет проводить матчи и сбор летом

Карпин подтвердил, что сборная России не будет проводить матчи и сбор летом
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что национальная команда не будет проводить тренировочный сбор и матчи после завершения сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Да, действительно, мы обсуждали разные варианты и пришли к мнению, что после сложного во всех отношениях сезона стоит предоставить игрокам возможность для полноценного отдыха и восстановления сил перед следующим футбольным сезоном. Два последних года игроки были лишены такой возможности — из-за пандемии и связанных с ней ограничений. Что касается того, когда в следующий раз соберется команда, то пока не готов ответить на этот вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

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