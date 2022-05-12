«Реал» — «Леванте»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30
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Сегодня, 12 мая, состоится матч 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» — «Леванте». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Леванте».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Адриан Кордеро. Ему будут помогать ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо.
После 35 туров в чемпионате Испании сезона-2021/2022 «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице. «Сливочные» смогли набрать 81 очко. «Леванте» с 29 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице. Ранее мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании.
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