«Тоттенхэм» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенала» на перенесённый матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Арсенал».



«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дайер, Дэвис, Эмерсон, Хёйбьерг, Сессеньон, Бентанкур, Кулушевски, Хын Мин, Кейн.



«Арсенал»: Рамсдейл, Габриэл, Холдинг, Суареш, Томиясу, Эльнени, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Крис Кавана. Ему будут помогать ассистенты Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.



После 35 туров «Арсенал» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Канониры» набрали 66 очков. «Тоттенхэм» с 62 очками идёт следом за «Арсеналом» в таблице.