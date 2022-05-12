«Реал» и «Леванте» объявили стартовые составы на матч 36-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Леванте» на матч 36-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Леванте».
«Реал»: Куртуа, Вальехо, Начо, Васкес, Менди, Модрич, Вальверде, Камавинга, Бензема, Винисиус, Родриго.
«Леванте»: Карденас, Сон, Робер, Касерес, Постиго, Мирамон, Радоя, Пепелу, Мелеро, Моралес, Гомес.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Адриан Кордеро. Ему будут помогать ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо.
После 35 туров в чемпионате Испании сезона-2021/2022 «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице. «Сливочные» смогли набрать 81 очко. «Леванте» с 29 очками располагается на последнем, 20-м месте в таблице.
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